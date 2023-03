Choďte do toho jako moloděc! Kotel Liberce vysvětluje drsné choreo

„Druhá, a asi i důležitější motivace byla, že po zmíněném zákroku po zápase s ACS, se na Ivana spustil neskutečný shitstorm. Kdyby mu bylo nadáváno jen za ten (žlutej) zákrok, bylo by to v pořádku. Ale Ivan to na sociálních sítích schytával zejména kvůli svému etnickému původu, a to je pro nás naprosto nepřijatelné," řekli a objasnění uzavřeli slovy: „Fotbal není hra pro panenky. Ve fotbale ale na druhou stranu není místo pro rasismus, xenofobii a podporu genocidy. Tečka. Přeberte si to, jak chcete."