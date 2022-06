Cukr neslibuje, hlavně dril. Sparta chce být nejlepší, což platí i pro fyzičku, avizuje Priske

„Jsem šťastný, že jsme konečně na hřišti. Pro hráče i trenéry je to nejlepší místo. Poslední dny jsme hodně analyzovali tým, hráče máme nastudované ze spousty videí. Nejprve jsme hráče testovali na fakultě, pak na začátku tréninku absolvovali běžecké testy. Co se týče fyzické kapacity hráčů, máme aktuálně dostatek dat, s kterými budeme pracovat," mne si Brian Priske ruce.

„Z toho, co jsem na tréninku viděl, mám dobrý pocit. Viděl jsem technicky dobře vybavené hráče s dobrou mentalitou. Tedy přesně to, co nový trenér vždycky rád vidí," dodává vlídně.