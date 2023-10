Exletenští obrali Spartu. Kulič a Matějovský jí nachystali první porážku

Sůl do nedělních letenských ran přisypal kapitán Středočechů Marek Matějovský. Bývalý kapitán Sparty, jemuž bude v prosinci už 42 let, se po hrubce letenského kapitána Filipa Panáka postaral o vítězný gól. „Zápasy proti Spartě pro mě budou speciální pořád. Strávil jsem tam spoustu skvělých let. Na klub mám jen dobré vzpomínky, na špatné zapomínám… Především však je to vždy zápas s mimořádnou atmosférou. Zase tolik lidí už ve Spartě neznám,“ vyznává se také Matějovský.