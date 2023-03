Fillo vyloučením znovu potopil Zlín. Derby hrubě ovlivnil, zlobil se Vrba

„Tohle není normální, musíme to řešit," tvrdil naštvaný zlínský kouč Pavel Vrba. „Martin je zkušený fotbalista a já jsem věřil, že se poučil a prestižní duel zvládne. Doufal jsem, že se dokáže vyhecovat a mužstvu na hřišti pomůže. Jenže to bylo přesně naopak. Netuším, zda jeho zákrok vyplynul z přemíry snahy, anebo se ho dopustil pod vlivem emocí. Každopádně utkání hrubě ovlivnil. Byl to veliký blikanec. Je to špatně vůči spoluhráčům, klubu i našim fanouškům," měl trenér jasno.