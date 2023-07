Plzeňští nastoupili v základní sestavě, která by se již měla blížit té, s níž vyrukují do nové sezony. Od začátku mimo jiné dostala šanci jedna z letních posil Traoré. V sedmé minutě po Jirkově ráně do břevna dorazil míč do sítě Kopic, za 11 minut srovnal Goncalves.