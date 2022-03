Zlín - Plzeň 1:2 Fotbalisté Plzně vyhráli po obratu ve Zlíně a vrátili se do čela tabulky

Minuta Min. Tým Hráč Akce 13. Kaša (vlastní) 0 : 1 39. Beauguel 0 : 2 49. Chorý 0 : 3 Záznam online reportáže

Fotbalisté Plzně vyhráli po obratu ve 24. kole první ligy ve Zlíně 2:1 a po třetí výhře za sebou se vrátili do čela tabulky o tři body před obhájce titulu Slavii, kterou v neděli čeká pražské derby se Spartou. Domácí šli do vedení ve 13. minutě po vlastní brance Filipa Kaši, ještě do přestávky vyrovnal Jean-David Beauguel. Pět minut po změně stran rozhodl z pokutového kopu střídající Tomáš Chorý. "Ševci" prohráli doma v nejvyšší soutěži po šesti zápasech a zůstali jedenáctí.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Zleva Václav Procházka ze Zlína a Aleš Čermák z Plzně v souboji o míč.Foto : Dalibor Glück, ČTK

Článek Zlín, v jehož základní sestavě chyběl zraněný Tkáč, začal nebojácně a brzy byl za svoji aktivitu odměněn. Hrubý poslal ve 13. minutě do brejkové situace Dramého, jehož tvrdou střelu vyrazil brankář Staněk jen do stopera Kaši, od nějž se míč odrazil do sítě. Plzeň bez nemocného Kopice narážela ve své ofenzivní snaze na kompaktní obranný blok "Ševců", a proto si nevytvořila žádné větší příležitosti k vyrovnání. Zato domácí mohli své vedení navýšit. Dramé vyslal ve 26. minutě do dalšího brejku Hrubého, Staněk však tváří v tvář souboj vyhrál a zabránil tak jistému gólu. Šlo o důležitý okamžik zápasu, neboť vyrovnání Plzně přišlo ve 39. minutě z první vážnější akce. Kaša po centru hlavičkoval do břevna, ve vápně se nejlépe zorientoval Beauguel a dal svůj 11. gól v sezoně nejvyšší soutěže. Spolu s ostravským Almásim ztrácí na nejlepšího ligového střelce Jurečku ze Slovácka pouze jeden zásah. Krátce po změně stran srazil Dramé Havlův centr v pokutovém území rukou, sudí Černý bez váhání nařídil pokutový kop, který bezpečně proměnil střídající Chorý. Psychická výhoda byla na straně Viktorie, nicméně Zlín se nevzdával, bojoval ze všech sil a snažil se o vyrovnání. Vytvořil si tlak, plzeňská obrana byla v jednom kole. I přes územní převahu se ale v rušném závěru k šanci na vyrovnání nedostal. 24. kolo první fotbalové ligy: Fastav Zlín - Viktoria Plzeň 1:2 (1:1) Branky: 13. vlastní Kaša - 39. Beauguel, 50. Chorý z pen. Rozhodčí: Černý - Caletka, Hájek - Hrubeš (video). ŽK: Hrubý, Conde, Vraštil - Kalvach, Chorý, Káčer. Diváci: 3312. Sestavy: Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Procházka, Matejov - Conde - Dramé (85. Hrdlička), Hrubý (87. Kolář), Janetzký (85. Hellebrand), Hloušek (85. Chwasccz) - Vukadinovič (87. Fillo). Trenér: Kalivoda. Plzeň: Staněk - Holík, Kaša, Hejda, Havel - Bucha (90.+1. Káčer), Kalvach - Sýkora, Čermák (46. Chorý), Mosquera (84. Pernica) - Beauguel (76. Šulc). Trenér: Bílek. Národní liga Dukla, Třinec a Sparta B musely odložit domácí zápasy na úvod jarní části druhé ligy

