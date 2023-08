Fotbalová Slavia ve středu dokončí výměnu trávníku. Trpišovský věří, že nové hřiště bude kvalitní

Trenér Jindřich Trpišovský věří, že nová hrací plocha bude kvalitní. "Máme zprávy a garance o tom, že trávník je vyztužený takovou plstí. Měl by být pevnější a rychleji se chytit. Ale samozřejmě v těchto pařácích a počasí těžko soudit, co potom bude. Je tam strašně moc vlivů. Hřiště se může zapařit, může tam být plíseň, může tam být hodně vody," řekl Trpišovský na tiskové konferenci po nedělním utkání v Boleslavi.

"Ideální by bylo počasí okolo 25 stupňů. Pokud budou extrémní vedra, hrozí v uzavřeném prostředí nějaké riziko. Klub ale zainvestoval do nejdražší varianty trávníku, která byla k dispozici, snad se to chytí," dodal Trpišovský, jehož svěřenci na původním nekvalitním terénu odehráli tři soutěžní zápasy v sezoně.