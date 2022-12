Fotbalová Sparta má třetí zimní posilu, našla ji ve slavném italském klubu

Dvaadvacetiletý urostlý bek hájil před odchodem do Serie A barvy srbského Čukarički, za který nastoupil do 50 ligových zápasů a vstřelil dva góly. Kamenović prošel všemi mládežnickými reprezentačním kategoriemi Srbska. Za výběr do 21 let odehrál 12 zápasů a vstřelil jeden gól.