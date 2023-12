Fotbalové kluby Sparta a Slavia zaplatí za pyrotechniku fanoušků 40 tisíc korun

Asistent pardubického trenéra David Mikula dva soutěžní zápasy nesmí na lavičku a dostal pokutu 10 000 korun za „pohoršující, urážlivé a ponižující chování“ v nedělním domácím zápase 17. kola nejvyšší soutěže se Spartou (1:2). Mikula v závěru nastaveného času dostal od rozhodčího Dalibora Černého červenou kartu za to, že směrem k sudím podle oficiálního zápisu o utkání pronesl: „To už běžte do pr..le, do p..i.“