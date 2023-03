Heroická mise Nity v Pardubicích pokračuje. Udělal nám zápas, chválil jubilanta Kováč

Snad největší radost z Nitova zákroku měl ale Vacek, střelec branky, která po neproměněném pokutovém kopu následovala. Právě po jeho poněkud nešťastném přišlápnutí Daniela Fily a z toho plynoucí intervence videorozhodčího totiž k penaltě došlo. „Přiznám se, že jsem vůbec nevěděl, za co byla. Nevybavuji si žádný kontakt," divil se 35letý středopolař. „Věděl jsem, že když jde na VAR, tak se bude pískat. Nechápal jsem ale, co se tam zase našlo. Takových zákroků je ve vápně miliarda," kroutil hlavou Kováč.

Pardubičtí ale díky Nitově zásahu unikli vyrovnanému stavu skóre a naopak vzápětí zasadili soupeři smrtící úder. „Tohle krásně ukazuje, jak dokáže být fotbal nevyzpytatelný. Emoce, kdy se stanete z padoucha hrdinou, jsou nepopsatelné," radoval se s viditelnou úlevou ve tváři Vacek. „Spravedlnost existuje, tam jsme to zlomili," doplnil jej Kováč.

KONEC | Je to tam! Výhrou 3:1 jsme si zajistili tři důležité body! pic.twitter.com/Y7E02lPbZm — FK Pardubice (@FK_Pardubice) March 19, 2023

Nita se tak předvedl v tom nejlepším světle před zraky svých nejbližších. „Florinovi přijela celá rodina," prozradil Kováč. Rodinní příslušníci rumunského gólmana tak mohli být přímými svědky výmluvného obrázku. Po závěrečném hvizdu se totiž takřka polovina pardubických fotbalistů rovnou rozeběhla právě za Nitou, stoper Robin Hranáč jej dokoce v návalu emocí zvedal do vzduchu. Jako by mu tím naznačoval, že právě on byl klíčem k důležitému vítězství v souboji „o šest bodů".

Kromě Nity ale padala slova chvály i na další fotbalisty Východočechů. Aby také ne. Vždyť například ostřílený matador Pavel Černý se nepřímo podepsal pod všechny tři pardubické trefy. Před úvodní brankou Michala Hlavatého hlavičkoval do břevna, vybojoval penaltu, jíž proměnil Dominik Janošek a dokonce se stal i obětí faulu, který vedl ke zmíněnému gólu Vacka po standardní situaci. „Je to pro nás jeden z klíčových hráčů. Hodně názorů je takových, že už tam nemá moc co dělat, ale opět prokázal, že je pro nás ohromně důležitý. Podal skvělý výkon," vysekl již 38letému veteránovi poklonu Kováč.