Hlavně ať to neskončí ještě hůř, přál si jablonecký Drchal

Ve Spartě vyrůstal, před sezonou z ní do Jablonce přestoupil. I proto byl pro něj duel specifický. „Potěšil mě trochu jen vstřelený gól, to je tak všechno," hlesl smutně před novináři. Zrovna v době, kdy okolo procházeli juchající hosté, jeho bývalí parťáci. „Na zápas jsem se těšil, jenže po 25 minutách bylo hotovo," smutnil.

Letenští šli do kabiny s luxusním náskokem 5:0. Horší první poločas Jablonečtí mezi elitou ještě nikdy nesehráli. „Hrálo se pak už špatně, už jde jen o to, aby to neskončilo ještě hůř. Což se nám povedlo, ale to je špatně," poznamenal.