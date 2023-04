Jindřišek úkaz, Hübschman famózní. Tři veteráni sklízí obdiv

„Jindřišek, Matějovský, Hübschman, všichni tři se stále prosazují, protože mají obrovskou kvalitu, a proto ještě i v tomhle věku hrají. Stále jde o hráče, kteří mají svému týmu co nabídnout. Hübscha i v tomhle věku potvrzuje, že platnost pro tým má, a to samé platí pro Pepu Jindřiška nebo Máru Matějovského," pochválil jablonecký trenér David Horejš kapitána Jablonce, který vyrovnávacím gólem proti Slovácku zařídil remízu 1:1 a o čtyři měsíce překonal dosavadního rekordmana Pavla Zavadila.

„Klobouk dolů před kluky jako je Hübscha nebo Pepa Jindřišek, Mára Matějovský nebo i před kluky, co máme v kádru my," chválil ligové čtyřicátníky i kouč Slovácka Martin Svědík. „Pořád patří k nejlepším hráčům v týmu, což je úctyhodný a velmi hezký, když vidíte, že do mužstva přinesou takovou kvalitu," doplnil stratég Slovácka.

Počítá s Hübschmanem i pro příští sezonu? „V Jablonci bude určitě pokračovat, to je bez debat. Ale rozhodnutí, jestli jako hráč, bude vždy na něm. Jsem rád, že ho v týmu mám, vždy jsem to říkal a na tom se nic nemění. I v tomhle věku je strašně důležitý, aby měl chuť do fotbalu a já trénink co trénink na Tomášovi vidím, že fotbal má strašně rád. Obdivuhodný je, že nevynechá žádný trénink, ten kluk nikdy neprodělal žádný těžší zranění a v tréninku nemá žádné úlevy. Jsem rád, že tady takoví hráči jsou," uzavřel Horejš.