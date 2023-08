Karabec si zavařil, Sparta jde do čela s náhradníkem Kuchtou, jehož chce Midtjylland

📺 RYNEŠ | „Jsem rád za ten gól i za výhru. Odmala pro mě byl sen dát gól před vyprodanou Letnou. To se mi splnilo a jsem rád, že se mi to podařilo co nejdřív.“



Matěj Ryneš vstřelil proti Karviné svůj první soutěžní gól za Spartu ✅ #acsparta



