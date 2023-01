Klíčové rozhodnutí. Návrat do Slavie talent odkládá, o EURO se porve v Liberci

Jsou nabídky, které se na fotbalové scéně neodmítají. Čestné výjimky se ovšem najdou. Talentovaný dvaadvacetiletý záložník Matěj Valenta dostal možnost vrátit se do Edenu a zapojit se do zimní přípravy s mateřskou Slavií. Jenže člen reprezentace do 21 let raději zůstal na hostování v Liberci, aby měl větší šanci na letní ME s Lvíčaty.

Fotbalisté Slovanu Liberec nastoupili na Tipsport Malta Cupu proti rakouskému TiroluVideo : Pavel Dosadil, Valletta, Sport.cz

Článek Fotogalerie +5 Valletta (Od našeho zpravodaje) - Střízlivý rozum zvítězil. „Pravdou je, že trenér Trpišovský mi návrat nabídl. Zároveň mi však také doporučil, abych ještě v Liberci raději zůstal. Shodli jsme se, že před šampionátem jedenadvacítky je pro mě důležité především herní vytížení," popisuje Matěj Valenta dohodu s koučem Slavie. Slovan jeho rozhodnutí jen kvituje. „Matěj na podzim ukázal, že to je hráč, který nám může pomoct. Cítí to tak, že dává přednost zůstat u nás, kde může hrávat. Je v kádru jednadvacítky, kterou čeká v létě EURO. Pro mladé hráče je důležité, aby hráli. Jestli tady bude pokračovat, budu rád," říká Luboš Kozel, trenér Slovanu. V prvním zápase na Maltě tým #FCSL remizoval s rakouským @WSGTIROL 1:1. Naši branku vstřelil @TheoGS23. #TipsportMaltaCup Report: https://t.co/OCQU6LVOop — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) January 11, 2023 V první lize debutoval Valenta v srpnu 2018 za Slavii, větší prostor pak dostal na hostování v Českých Budějovicích. A teď i v Liberci. Trenér Pavel Vrba o přípravě Zlína na MaltěVideo : Tipsport „Nechci Budějovice pomlouvat, ale Slovan je pro mě přece jen posun. Hrává o evropské poháry, jsou tady zkušení kluci jako Theo Gebre Selassie. Nic mi tady nechybí," ujišťuje záložník. Liberečtí na úvod Tipsport Malta Cupu remizovali s rakouským Tirolem 1:1 a právě Valenta přivedl mužstvo na plochu národního stadionu Ta Qali s kapitánskou páskou na rukávu. Od zářijového příchodu ze Slavie šlo teprve o první přátelák, kdy ji mohl dostat, aby zaplatil do kasy. „Až na silný vítr jsme na Maltě spokojení. Hlavně všechno probíhá na přírodní trávě, doma na umělce starší kluci přece jen hodně trpí. Ani já ji moc nemusím," pochvaluje si Valenta. FORTUNA:LIGA Prosadit se ve Spartě je pro mladého kluka těžké, ví Bačkovský. S konkurentem už dávno griluje