Kometa Květ o černém období v Příbrami, kouči Csaplárovi i o nové štaci. Plzeň pro mě byla prioritou, říká

Před třemi lety byl na odpis. Šéf Příbrami Starka ho přeřadil do béčka, svůj krok doprovodil nelichotivým přirovnání k mrtvé rybě. Záložník Roman Květ byl na dně. Nevěděl, co dál. Střih. V lednu 2023 obléká dres mistrovské Plzně, které by rád pomohl k obhajobě.

Foto: FCVP/Ondřej Pastor Záložník Plzně Roman Květ v přípravném utkání proti norskému Molde na soustředění ve Španělsku. Foto : FCVP/Ondřej Pastor

„Působil jsem doposud v klubech, které hrály spíš o záchranu. S Plzní to bude něco jiného. Láká mě to zažít," říká v rozhovoru pro Sport.cz 25letá akvizice z Bohemians Praha, za které vstřelil Květ na podzim v lize 9 gólů. Bude mít vaše životní sezona na jaře pokračování? Doufám, že bude. Záleží, jakou dostanu minutáž herní. Věřím, že dostatečnou k tomu, abych přidal další góly a Plzni pomohl. Foto: FCVP/Ondřej Pastor Záložník Plzně Roman Květ v přípravném utkání proti Ferencvároši na soustředění ve Španělsku.Foto : FCVP/Ondřej Pastor V souvislosti s vámi se však mluvilo také o Slavii a Spartě. Oťukávaly vás? Oťukávaly. Ale pro mě byla priorita Plzeň. Poslední dobu má největší úspěchy, plus jsem cítil vidinu do budoucna, kariérní posun. Viktorka mi dávala největší smysl. Teď se mi to jen potvrzuje. Kvalita kádru je tady obrovská, oproti Bohemce vnímám velký rozdíl, velký skok. Téma Matěj Vydra jako posila Plzně v pořadu PřímákVideo : Sport.cz Před třemi lety by vás takový scénář jistě nenapadl. Vzpomenete si někdy na zimu 2020? Někdy mi hlavou proběhne, vzpomínky nejsou příjemné. Ale přestože to se mnou vypadalo bledě, dopadlo pro mě všechno dobře. Vzala si mě Bohemka, hodila mi záchranný kruh. Posunula mě až do Plzně. Teď je jenom na mně, jak se ve Viktorce dokážu prosadit. Podmínky pro fotbal tady mám skvělé. Šéf Bohemians Praha Darek Jakubowicz na konci podzimu prohlásil, že vás vidí spíš v zahraničí. I vy? Zahraničí mě láká, netajím se tím. Kdyby mi dávalo angažmá smysl, klidně druhou ligu. V létě byla ve hře Belgie, klub, který měl vidinu postupu do první ligy. Cizina je pro mě zajímavá i po životní stránce. Chtěl bych se naučit pořádně další jazyk. Nabídka z Viktorky pro mě byla ale nejlákavější, je mimořádně úspěšným, velkým klubem. Teď je důležité, abych jí dokázal pomoct a prosadil se tady. Přímák s Petrem MikolandouVideo : Sport.cz Vraťme se k Příbrami. Měl jste po přeřazení do rezervy obavu, že s kariérou je konec? Strachoval jsem se, že už se nemusím dostat na úroveň jako když jsem předtím vlítnul do ligy. Ale jsem zdravě sebevědomý, věděl jsem, že se někde chytit musím. Cítil jste křivdu? Kousal jsem béčko strašně špatně, byly ve mně špatné emoce. Na druhou stranu, Příbrami jsem moc vděčný, dala mi šanci hrát ligu. Výborná byla sezona pod trenérem Csaplárem ve druhé lize. Foto: FCVP/Ondřej Pastor Záložník Plzně Roman Květ v přípravném utkání proti norskému Molde na soustředění ve Španělsku.Foto : FCVP/Ondřej Pastor Csaplár o vás hezky mluví. Jeho někdejší věta, že máte nohy na Real Madrid, je obecně známá. Tohle bylo řečeno ve velké nadsázce. Potěšila mě v tom, že ve mně trenér viděl um, potenciál. Měli jsme spolu hodně dobrý vztah. S mladými hráči celkově dobře pracoval. Můžu, myslím, mluvit i za tehdejšího spoluhráče Honzu Matouška, že díky panu Csaplárovi jsme tam, kde jsme teď. V čem vám pomohl? Řekl nám, co máme dělat, čemu se věnovat. I mimo tréninky. Razí kreativní fotbal, díky kterému jsme se mohli my mladí ukázat. Společně s trenérem Bohemky panem Veselým mají z koučů největší zásluhu na mojí kariéře. Musím poděkovat i Pepovi Jindřiškovi, který v jednačtyřiceti válí ligu! Že jsem mohl sledovat, jak pracuje na hřišti i mimo něj. Mladší kluci si z něj můžou brát spoustu příkladů. Foto: fcviktoria.cz Roman Květ s kapitánskou páskou Viktorie v přípravném utkání s Petřínem.Foto : fcviktoria.cz Vlastníte bojové plemeno psa. Jste taková povaha? Mám sice bojové plemeno, ale on moc bojový není.(smích) Snažím se být ve fotbale bojovný, jiná cesta není, pokud to chci někam dotáhnout. Ale je obecně dobré, když jsou věci vyvážené. Takže se chodím uklidňovat k vodě. Vypnu hlavu, nepoužívám telefon. Jste vášnivý rybář? Nepovažuju se za velkého rybáře. Spíš si s kamarády sedneme k vodě. V Bohemce jsme jezdívali s Ondrou Petrákem a s Hugem Bačkovským. Na Berounku nebo na Labe. Tam Ondra chytil patnáctikilového kapra, což mi v legraci občas předhazuje. Na Vánoce si tedy chytnete kapra? Třikrát jsem ho slíbil tchýni. Ptal jsem se navíc, jak velkého chce. A nic. Musel jsem ho pokaždé potupně koupit.