Křivda v Plzni! Ofsajd nebyl. Nedokážu si vysvětlit, proč gól neplatil, zuřil teplický útočník

„Co říkali kluci, trenéři i lidi na lavičce, o ofsajd se nejednalo. Nemám pro tohle vysvětlení. Ptal jsem se asistenta rozhodčího, proč to mávl, když si nemohl být jistý. On si ale prý jistý byl, což nechápu. Pokud byl ofsajd, tak jen milimetr. Já jsem ale přesvědčený, že jsem byl před obráncem," zlobil se Filip Žák.

Co přesně se odehrálo? Žák si v 76. minutě za stavu 0:1 sběhl na kolmici mezi plzeňskými obránci, vnikl do plzeňské šestnáctky a prostřelil Staňka. Z vyrovnání se ale radoval předčasně. Asistent Hurych zvedl praporek, verdikt mu posvětil videorozhodčí.

Situace byla hraniční, z některých záběrů televizních kamer vypadalo, že domácí Kaša byl na stejné úrovni jako Jukl. Objektivně však mohl VAR (v Plzni sudí Adámková) posoudit situaci posoudit pouze v případě, pokud by byla k dispozici kalibrovaná čára. Ta však ve výbavě českých videorozhodčích není.

Zápas rozhodl útočník Beauguel z pokutového kopu, který arbitr Radina odpískal až po upozornění VAR. Kalvach poslal svůj obligátní pas za obranu na pravou stranu, odkud Holík z jedné hlavou nasměroval míč před bránu. Beauguel se chystal zakončit, po souboji s Tijanim, který šel do skluzu, ale upadl. V první chvíli nevypadalo, že by se mělo dít něco zásadního.

Plzeňský Jean-David Beauguel věnoval gól proti Teplicím zesnulému Františku Rajtoralovi, který by dnes oslavil 36. narozeniny.Foto : FC Viktoria Plzeň

„Na záběrech ale bylo vidět, že Tijani zasáhl Beauguel zezadu do nohy. Těžko se posuzuje intenzita, někomu tedy přijde verdikt kontroverzní, ale podle mě penalta byla," uvedl ve studiu O2 TV Sport bývalý obránce Teplic Antonín Rosa.

Před přestávkou zasáhl VAR naopak ve prospěch Severočechů. Domácí obránce Havel stáhl pronikajícího Jukla a dostal žlutou kartu. Radinovi se však do sluchátek ozvala videorozhodčí Adámková, po zhlédnutí situace svůj původní verdikt změnil - Havlovi ukázal červenou kartu.

„V první chvíli mi nepřišlo, že by mohlo jít o vyloučení. Ale když to člověk viděl znovu, červená karta byla jednoznačná. Kdyby Jukl převzal míč, šel by sám na bránu," prohlásil někdejší záložník Plzně i Teplic Jan Rezek.