Kuchta kapitánem oslav, dojatý Priske a velký Čelůstkův návrat po jedné noze

"Jeden z největších momentů v životě. Jen škoda, že mi šplíchali do ksichtu šampáněm, nic jsem neviděl. Bylo to ale skvělé. Tohle byla taky jedna z věcí, co jsem si představoval, jak to budu moci zvednout s týmem. To jsou věci, na které nezapomenete," jásá kapitán týmu Ladislav Krejčí mladší, který pohár převzal.