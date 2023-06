Lenošení o dovolené? Kubista kmital kolem tří dcer. Kuličovi věří

Kulič nahradil v pozici hlavního kouče Pavla Hoftycha, jenž se přesunul do sportovního managementu klubu. „Trenérovi věříme. Každý má svou vizi, už jsme začali pracovat na výstavbě hry a dalších věcech. Uvidíme, jak se nám to pak podaří převést do zápasů," popisuje Kubista.

„Pana Kuliče známe. Určitě bude schopný zvýšit hlas, když půjde do tuhého. Ale to k fotbalu patří. Já zažil v Jablonci pana Radu, který byl emotivní a impulsivní. Ale rád na něj vzpomínám, byl osobností," říká s úsměvem i respektem bývalý hráč Jablonce, kde se s Radou potkal.

Po dovolené zažívá tradiční náraz, první dny v tréninkovém procesu bývají náročné. Jenže Kubista ve volnu nelenošil. Ani nemohl. Třicetiletý hráč se oháněl kolem tří dcer. „S malými dětmi je to zápřah, ale snažili jsme, aby si užily moře, bazény, sluníčko. Vypnul jsem, od fotbalu jsem si odpočinul, ale není to o tom, že bych si lehnul na celý den na pláž a nic nedělal," usmívá se.

Mladoboleslavský záložník Marek Matějovský nemá podle expertů v lize konkurenci. Příspěvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Je šťastným otcem šestileté holčičky Victorie a dvouletých dvojčat Sofie a Nelly. „Měli jsme v plánu druhé a v jedenáctém týdnu nám v nemocnici řekli, že jsou tam dvě. Nejdřív to byl trošku šok, zároveň jsme si ale hned uvědomili, že je to svým způsobem dar. Znám spoustu párů, které se řadu let marně snaží o děti, nám se to takhle poštěstilo. Nejdůležitější je, že máme tři krásné a zdravé děti," je vděčný za početnou rodinu.

Hodně starostí leží na bedrech jeho manželky Lucie. „Je krásná a úžasná, o holky se skvěle stará, když jsem pryč," obdivuje partnerku. „Když dorazím domů, snažím se pomáhat, co to jde. Nejsme jediní, kteří mají tři děti. Všichni to zvládají, my taky. Snažíme se pro holky dělat první poslední, myslím, že se to zatím daří," přibližuje svou pomoc.

Foto: FK Mladá Boleslav Fotbalista Mladé Boleslavi Vojtěch Kubista (v modrém) v souboji s plzeňským útočníkem Tomášem Chorým.

Inspiruje otcovstvím mladší spoluhráče? „To nevím, ale je pravda, že Tomáši Ladrovi se před pár dny narodila holčička," upozorňuje Kubista na další přírůstek do boleslavské kabiny. V ní má ve třiceti určité postavení. „Třicítka už nějaké číslo je, mám nárok na to, abych něco řekl. Ale nejsem typ hráče, který by byl hvězdou. To určitě ne. Mám něco odehráno, nasbíral jsem zkušenosti, snažím se mladší kluky povzbudit, poradit jim, když o to stojí. Platí, že všichni máme společný cíl," vypráví odchovanec Jablonce.

Sám měl štěstí, že se mohl učit od velkých fotbalových postav. V Jablonci řadu let vedle sebe sledoval Tomáše Hübschmana. „Nejdřív jsem na něj koukal s otevřenou pusou, postupem času se z nás stali dobří kamarádi," líčí. V Mladé Boleslavi dál pokračuje Marek Matějovský. „Asi každý vidí, že je geniálním fotbalistou. Je myšlenkou o několik kroků vepředu. S tím se musíte narodit, všichni jsme rádi, že Mára pokračuje. Je to skvělý lídr v kabině i na hřišti," je rád člen Kuličova souboru.

Rychlý fotbal ve Fortuna lize předvádějí Slavia, Sparta, Mladá Boleslav i Pardubice. Příspěvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz