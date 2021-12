Letenská tvrz zavřela bránu. Sparta je zranitelná venku

Fotogalerie +16

Klokani v minulé sezoně uspěli na Letné koncem ledna. Pak už Sparta pro domácí konkurenci brány své tvrze zavřela.

„Od 4. února, kdy se narodil můj otec. Proto si pamatuji, kdy jsem na Spartě podepsal smlouvu. Ne že bych si pamatoval každou, už jsem jich podepsal tolik..." kření se Pavel Vrba.

📺 PAVELKA | „Sparta by doma měla být silná, jsem rád, že to platí. Ztráty zvenku nás mrzí, ale doma se cítíme skvěle a celý rok jsme to potvrzovali.“ Rozhovor s Davidem Pavelkou po výhře nad Bohemians! #acsparta ➡️ https://t.co/qtfC0a5FMO pic.twitter.com/84oEpCyXUr — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) December 12, 2021

Podstatné je, mužstvo doma pod jeho vedením dokázalo konečně porazit také Slavii, o dalších předních týmech nemluvě.

„Domácí hřiště by mělo být tvrzí. Jsem rád, že to platí. Jediné, co nás může mrzet, jsou jednoznačně ztráty, které jsme předvedli venku. Tady se cítíme dobře a letos jsme to potvrdili," líčí přímo od hrací plochy pro klubovou televizi záložník David Pavelka.

Pod Vrbou je pro mužstvo domácí prostředí silná zbraň.

„Určitě. Máme silný tým, to víme, a když hrajeme tak, jak trenér chce, pohybujeme se dobře, získáváme míče, tak se nám pak hraje dobře. Individuálně máme výborné a rychlé kluky, z toho těžíme," pochvaluje si kanonýr posledních kol Matěj Pulkrab.

Vrba na domácím trávníku podlehl jen nájezdníkům z Francie, Monaku a Lyonu. V lize ani jednou.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Bořek Dočkal ze Sparty Praha během oslav vítězství v derby.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

„Je to ovlivněno tím, že soupeři se na Spartě chovají jinak než v domácím prostředí. Dokážeme toho využít. Samozřejmě nás mrzí, že u toho nejsou fanoušci. Síla by byla ještě větší. To nám trochu chybí," líčí zkušený kouč.