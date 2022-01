Listkiewicz radí Polákům: Nejlepší trenér pro naši reprezentaci je Trpišovský!

Poláky čeká stejně jako českou reprezentaci baráž o postup na mistrovství světa do Kataru. Mají však problém. Portugalský trenér Paulo Sousa jim koncem roku utekl do elitního brazilského klubu Flamengo. Aby se vyplatil z platné smlouvy, neváhal obětovat v přepočtu 10 milionů korun...

Kdyby se Polákům podařilo Trpišovského získat, mohlo by dojít k pikantní situaci. Pokud by Češi uspěli v baráži ve Švédsku a Poláci by vyřadili Rusy, ve finále by se o postup utkali spolu. Na polské straně Trpišovský a na české Šilhavý, jeho předchůdce v Edenu...