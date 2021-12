Mají fotbaloví talenti zůstat, nebo odejít? Je klišé, že venku se trénuje více, říká expert

Dvanáct let pracoval u mládeže fotbalové Sparty Praha. Letenský tým staršího dorostu přivedl k titulu v první lize. Později si David Holoubek vyzkoušel angažmá u áčka Sparty, v Liberci či Ružomberoku. Aktuálně vede reprezentační tým do devatenácti let. Jaké je doporučení jednoho z nejpovolanějších mužů v problematice mládežnického fotbalu?