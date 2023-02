Mentalita Skandinávců je podobná té české, míní fotbalový expert

Co podle expertů způsobuje tento trend? „Někdo vždy musí být průkopníkem, ale když spolupráce s českými kluby funguje, hráči si to mezi sebou řeknou," říká sportovní redaktor Martin Mls ve fotbalovém pořadu Přímák vysílaném na webu Sport.cz.

Navíc Skandinávci mají zažitý řád a disciplínu, to je pro ně plus," řekl Ščasný ve fotbalovém studiu a vyjádřil se pozitivně i ke spolupráci s manažery ze severských zemí. „Dobře se s nimi jedná, většinou jsou korektní," objasnil.

Devatenáctiletý Zafeiris se narodil v Aténách, od devíti let už ale bydlel v Norsku a hraje za tamní reprezentaci do 21 let. V Česku vyvolává příchod talentovaného hráče velká očekávání. „Jsem na něj velmi zvědav, zatím jsem neměl šanci se o něm víc informovat, ale už samotný fakt, že má řecký původ, by mohl znamenat, že bude hodně kreativní a technický. K tomu se přidá severská odolnost," předpovídá Ščasný.