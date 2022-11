Naražená žebra a krvavé šrámy. Tvrdý Hradec? Připisoval bych to nešťastné náhodě, soudí Svědík

„Michal Kohút má díru v hlavě a asi pět nebo šest štychů, Milan Petržela pak lehčí otřes mozku. Bolí ho hlava a před očima má mžitky. Michal Trávník má naražená žebra. Nemělo by to být nic vážného, ale vím, jak to je s žebry. A Michal Tomič dostal dvakrát nebo třikrát do hlavy, tomu teče krev a přesně nevím. Doufejme, že to nebude u nikoho z nich nic vážného," bilancoval stav kádru Svědík po nedělním duelu v Mladé Boleslavi, kde Východočeši našli svůj dočasný azyl.