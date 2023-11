Naštvaný Hapal: Nezasloužili jsme si nic. Havlík? Takové góly nepadají často

Ve druhé půli už Ostravští za soupeřem zaostávali. „Za výkon, jaký jsme předvedli po pauze, jsme si nic nezasloužili. Vázla nám kombinace, v naší hře byla spousta nepřesností. Hodně problémů nám nadělal urostlý Cicilia. Prohrávali jsme i osobní souboje. Domácí nás za to potrestali druhou brankou. Kdybychom šli do vedení my, asi by se utkání vyvíjelo jinak,“ vrátil se Hapal k neproměněným tutovkám Tanka či Buchty.