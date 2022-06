Nečekám, že by Daněk byl druhým Rosickým. Šanci ale dostane a je na něm, jak se s tím popasuje, říká exsparťan

Připomeňme, že Fukal přišel do Sparty v létě 1999, okamžitě se prosadil a za rok už odcházel do bundesligového Hamburku. „Měl jsem štěstí v tom, že jsem přišel a hned jsem musel hrát, hned mě hodili do vody," vzpomíná bývalý reprezentační obránce.