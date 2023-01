Nejlepším fotbalovým starším dorostencem byl zvolen Samek

Samek před rokem obsadil mezi staršími dorostenci druhé místo za sparťanem Adamem Karabcem a tentokrát se dostal na stupínek nejvyšší. Člen reprezentační devatenáctky vloni na jaře ještě působil v pražské Slavii a v létě zamířil do týmu nováčka italské ligy Lecce, za které nastupuje ve výběru do 19 let.