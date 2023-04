Největší český talent zničily automaty a diskotéky, jiný Jekyll & Hyde dělá za barem

„Honza měl problémy v kabině. Rozpůjčoval si peníze, hrál automaty. Chtěl jsem ho vyhodit, což mi šéf klubu Chvalovský zakázal, protože Šimák byl naším nejžhavějším zbožím. Řekl jsem mu, že tak to bych si ho musel vzít domů. A on mě vzal za slovo... Do doby, než jsme ho opravdu prodali," vypráví zkušený kouč.