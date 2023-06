Olatunji mešká přípravu. Začne ji s Libercem?

Pro Liberec jde každopádně o komplikaci. „Zahraniční hráči mají delší dovolenou, aby ji měli stejně dlouhou jako ostatní, neboť cestováním do Afriky dva tři dny ztratí. Nastupují v pondělí, kdy bychom měli být kompletní," pochvaloval si před dvěma týdny Luboš Kozel. Teď však už má Slovan za sebou dva přípravné zápasy bez hráče, na něhož by měli na severu hodně sázet.

„Určitě se mi líbí, že Slovan koupil Ľuba (Tuptu) a Victora (Olatunjiho), což na mě zapůsobilo skvěle. S nimi může být tým hodně dobrý. Chci hrát nahoře a bojovat o místa, o které by podle mě Liberec bojovat měl," přiznal například Matěj Chaluš, který se do Liberce vrátil na hostování z Malmö.

„Věřím, že opce klub uplatnil, aby tu byli a pro Slovan ještě něco odvedli. Jsem za to rád, oba ukázali, že týmu mají co dát. Ale pokud na ně samozřejmě přijde nějaká nabídka, řešit se to bude a je to otázka jednání," reagoval již na startu přípravy na případné odchody staronových posil Kozel.