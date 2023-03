Olayinkův úlet oslabil Slavii. Nepochopitelný zkrat, budeme ho řešit, zlobí se Trpišovský

„Místo abychom zápas v pohodě dohráli, pošleme se do deseti a dlouhé nastavení musíme dohrávat o jednoho míň. A po jednoduchém nákupu za obranu se Olatunji dostal do zakončení, které krásně vyřešil. Z druhé nebezpečné situace jsme bohužel dostali gól na 2:2, což nás mrzí, protože celkově byl náš výkon slušný," litoval další bodové ztráty venku kouč sešívaných Jindřich Trpišovský.

Ndefe měl na Olayinku pifku už od 62. minuty, kdy do útočníka Slavie strčil a sudí Zelinka nařídil podle domácích hodně přísný pokutový kop, který bezpečně proměnil Mick van Buren a poslal hosty do vedení 2:1. To však Pražané i kvůli Olayinkovi neudrželi. „Cením si toho, že když Olyanika neudržel nervy a šel ven, že jsme se ještě zmobilizovali a dokázali v závěru pro nás vydolovat zlatý bod," radoval se kouč modrobílých Luboš Kozel.

Jak budou ve Slavii zkrat Olayinky řešit? „Řešit to budeme jednoznačně. Za stavu 2:1 pro nás není k takové reakci vůbec důvod. Navíc si troufnu říct, že v zápase byl jedním z nejlepších a nejaktivnějších hráčů. Měli bychom mít nadhled a dohrát to jinak. Otázkou je, jestli na něj byl, nebo nebyl faul. Ale takhle reagovat nemůže. Nejen že nás poslal do deseti, ale taky nám bude chybět v dalších zápasech. Nepochopitelný zkrat, který se mu za pět let ještě nestal. Zajímalo by mě, z jakého důvodu takto reagoval," dodal Trpišovský.