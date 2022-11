Opovažte se fandit! Sparťanští ultras vyhlásili před důležitým zápasem s Plzní bojkot

V prvním poločase přišla studená sprcha v podobě čtyř gólů a fanouškům Letenských došla trpělivost. Před dalším důležitým ligovým šlágrem s Plzní vyhlásili ultras zákaz fandění. „Info k zápasu v Plzni: tento zápas bude bez fandění a věšení vlajek v sektoru. Do odvolání se nebude používat chorál Sparta Praha Šampion na domácích a venkovních zápasech," stojí na oficiálních facebookových stránkách Ultras Sparta.

V komentářích pod příspěvkem se to hemží protichůdnými reakcemi. „Nesouhlas. Fandit se musí, i když - nebo spíš právě proto - že se nedaří," zní například jeden z příspěvků. Další nesouhlasí. „Když přestanou lidi chodit, třeba to někomu dojde, že takhle to nejde dál..." píší.