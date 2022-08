Ostrá kritika Baníku! Na čtvrté místo nemá kádr, Vrbův konec by byla chyba, míní expert

Baník slaví sto let a čekalo se, že bude dýchat na záda elitní trojce Plzeň, Slavia, Sparta. Realita vypadá úplně jinak a fanoušci dávají najevo nespokojenost, i řada expertů je zklamaných z toho, jak ostravský klub pod taktovkou vysněného trenéra Pavla Vrby do sezony odstartoval. Vozábal jde proti proudu a tvrdí, že měl tušení, že úvodní kola budou pro Baník znamenat kruté vystřízlivění.

„Jsem fanouškem Pavla Vrby, odvedl pořádný kus práce. A že se mu to z nějakého důvodu nepovedlo v pražské Spartě, to je život. Seběhly se nějaké věci, zvenčí se to těžko posuzuje. Ale já mu fandím a jsem rád, že po něm vedení Baníku sáhlo," říká na úvod Vozábal.

Nepovedená úvodní kola dává za vinu spíš vedení ostravského klubu. „Udivilo mě, že Baník na přestupovém trhu nesáhl po nějakém hráči, kdy bych řekl wau. I kvůli tomu to má Pavel Vrba těžší, než si kdokoliv myslí. Při vší úctě k Baníku, jestli se tam baví o tom, že mají hrát čtvrté místo, tak já tam nevidím kvalitu na hřišti. Možná hájím Pavla Vrbu, ale tohle není tým, který na to čtvrté místo má."

Foto: Petr Sznapka, ČTK Porážka s Teplicemi ve 4. kole první fotbalové ligy hodně bolela kouče Baníku Ostrava Pavla Vrbu.Foto : Petr Sznapka, ČTK

Ostravští podle všeho v létě trochu zaspali při posilování kádru. Vozábal ocenil, jak aktivní třeba bylo vedení Viktorie Plzeň. Další posily angažovala Slavia se Spartou. „Baník má díky majiteli Brabcovi slušné možnosti, ale když se na trhu objeví hráč Filip Souček a klub prohraje přetahovanou se Zbrojovkou Brno, při vší úctě k Brnu, tak koho má ten Pavel Vrba na trhu vlastně najít," rýpe expert v pořadu Přímák na Sport.cz do vedení ostravského klubu. Pavel Vrba podle experta čekal, že Baník posílí.

Na veřejnost unikly zprávy, že by mohla přijít hráčská injekce z Plzně. Jenže ta postoupila do Ligy mistrů a podle Vozábala to moc nepřipadá v úvahu. „Hráčům se z Viktorky ve chvíli, kdy je v Lize mistrů, nebude chtít. Kádr je vyrovnaný, ti kluci mají šanci naskočit. stačí nějaké zranění, nemoci a příležitost je tady. Nevěřím, že někdo odejde do Ostravy, aby si pak vyčítal, že mohl třeba být v kádru pro Ligu mistrů," přemítá fotbalový funkcionář. „Hráč z Plzně by slyšel možná na jedinou věc, nabídku z ciziny."

To ale neznamená, že by byl Baník Ostrava špatnou fotbalovou adresou. „Hráči sice chtějí do klubů z nejlepší trojky, ale Baník je pořád dobrá a velká značka. Podívejte se na to, jaké má fanoušky. Velikostí a tradicí patří klub do čtyřky a má o ni bojovat. Bohužel na to ale v současnosti nemá kádr," pokračuje kriticky Vozábal. „Trh s hráči je omezený, ale majitel Baníku Brabec prostě musí sáhnout do kapsy a hráče koupit, jinak Baník nemá šanci o to čtvrté místo bojovat," dodává.

Každý, kdo zná Pavla Vrbu, ví, jak moc nesnáší porážky. A jak moc ho deptá, když o nich pak musí mluvit s novináři. Zkušeného kouče musí start v Baníku bolet a deptat. Když do klubu přicházel, vše bylo prezentováno tak, jako že se vrací domů. Tenhle comeback ale hodně bolí. Není ve hře i varianta, že by se obě strany předčasně rozešly? „Odchod Pavla Vrby z Baníku by byla chyba. Má klubu co dát. Jen je potřeba zrevidovat kádr. Je otázka, kde ale vezme nové hráče," odmítá Vozábal myšlenku, že by řešením pro FCB byla výměna na trenérské lavičce.