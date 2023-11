Paradox zázračného ročníku Sparty. Kadeřábka spoluhráč na největší kariéru netipoval

Není klasickou sparťanskou „devadesát dvojkou“. V dorostu působil v Bohemians 1905, na Letné zamířil rovnou do áčka dospělých.

„Největší talent jsem měl asi já, ale dopadlo to, jak dopadlo… Ale jak říkám, já se tam nepočítám. Takže pak Milan Jirásek. Relativně brzy odešel do Interu Milán, svůj talent ovšem nenaplnil. Nedávno jsem s ním byl ve Viktorce Žižkov, teď hraje druhou ligu,“ líčí Václav Kadlec.

Naopak největší díru do světa v jeho očích udělal Pavel Kadeřábek. Český internacionál již od roku 2015 působí v bundesligovém Hoffenheimu.

„Když to řeknu trochu blbě, od něj bych to přitom čekal nejmíň. Z fotbalového hlediska bych nikdy neřekl, že to v sobě má. Byl vždycky poctivý, hodně běhal. Jako mladý byl na hostování ve Viktorce, teď už se tak dlouho drží v Německu,“ oceňuje kolegu hráč, který sám působil ve Frankfurtu.