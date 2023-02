Plzeň na Slovácku? Nepodali jsme špatný výkon, tvrdil kouč Bílek navzdory porážce

„Jestli nás mrzí, že jsme slávisty nepřeskočili? My hlavně litujeme, že jsme v Hradišti neuhráli ani remízu," říkal kouč Viktorie Michal Bílek, podle něhož byli domácí produktivnější. „Ve vyrovnané první půli to Daníček krásně napálil z voleje. Po přestávce přidali z další ojedinělé akce druhou branku. Přitom do brejku jsme mohli jít těsně předtím my. Za stavu 0:2 pro nás už pak bylo hodně složité. Několik šancí jsme si na těžkém terénu, na němž míč hodně skákal, hlavně po změně stran vytvořili, avšak v koncovce nám scházela přesnost. Proto jsme prohráli, ale nemyslím si, že bychom podali špatný výkon," smutnil.