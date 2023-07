Plzeň se zlobí kvůli Hejdovi: Když dám někomu pěstí u druhé tyče a míč je u první, není to faul?

„Má prošlápnutý kotník, nevypadá to s ním dobře. Jednalo se o situaci mimo míč, ale nevím, že by se to nemělo v takovém případě pískat," řekl Koubek. Co přesně se událo? Hostující záložník Lukáš Kalvach zahrával z levé strany přímý kop, před teplickou branku poslal střílený centr. Balon se odrazil od spleti těl, na zemi na malém vápně však zůstal ležet Hejda.