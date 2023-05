Plzeňský kapitán v slzách: Bílek je super frajer, tohle si nezasloužil!

Co říkáte na další porážku?

Vstup do zápasu byla katastrofa. Před utkáním si můžeme říkat, co chceme, ale když ve druhé minutě dostaneme gól, je to těžký. Potom jsme se patnáct minut kopali za uši. Největší tragédie je, že jsem se za sebe chtěl rozloučit s trenérem Michalem Bílkem úplně jinak. Ten frajer si tohle nezasloužil, tohle mě šíleně mrzí.