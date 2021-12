Plzeňští v Karviné velebili Havla. Čísla krajních beků nám hodně pomáhají, ocenil Bílek

„Vždy je něco, co se dá hráčům vyčítat. Naše výkony nebyly vždy takové, jak jsme si představovali, výsledkově jsme ale podzim zvládli. To, že jsme po dnešku se Slavií první, je dobré vysvědčení," těšilo trenéra plzeňské Viktorie Michala Bílka.

Výhra Plzně v Karviné se nerodila lehce. Hosté vyhráli první poločas zásluhou parády Milana Havla z poslední minuty, ve druhé části ale ve hře rozdíl dvaačtyřiceti bodů patrný nebyl. „Všechny týmy, které jsou na špici to tu měly velmi těžké. Slavia, Slovácko tu remizovali, Sparta vyhrála o gól stejně jako my. Věděli jsme, že Karviná sílu doma má a ve druhé půli se to potvrdilo. Poslali do hry hodně vysokých hráčů, lítalo nám to tam. Je dobře, že jsme to uskákali," hodnotil podzimní tečku Viktorie její trenér.

Bílek nemohl použít vykartovaného nejlepšího ligového střelce Beauguela, na střídačce v prvním poločase vysedával také další dlouhán Chorý. Místo nich šel na hrot nečekaně štírek Šulc. „Chorý měl určité zdravotní problémy, proto nemohl jít od začátku, a proto jsme hráli bez typického středního útočníka. Šulc to ale zvládal velmi dobře. Měli jsme tam dvě šance, herně to bylo v prvním poločase v pořádku," vykládal Bílek.

Radost do plzeňského tábora vnesl podobně jako v minulém kole v Uherském Hradišti krajní bek Havel. Jmenovec bývalého českého prezidenta Václava Havla, od jehož úmrtí právě v sobotu uplynulo deset let, se v poslední minutě prvního poločasu trefil náramně. „Nejen on, i Řezník se střelecky prosazují. Chceme, aby krajní obránci podporovali útok a těší mě, že se střelecky prosazují. Čísla mají dobré, hodně nám tím pomáhají," chválil Bílek.

Levý bek Plzně z hranice šestnáctky poslal míč na zadní tyč a trefil se nechytatelně. „Byla to trošku náhodná situace, i když to vlastně říkám špatně. Dobře jsme to vykombinovali. Syky mi to hezky sklepnul, já si to dobře přebral a padlo mi to hezky za zadní tyč. Něco podobného děláme na předzápasových trénincích, tam nám to sklepávají asistenti Pavel Horváth a Marek Bakoš," řekl televizi O2 Havel.