Pochybné verdikty sudích. Plzeň vyhrála zaslouženě, ale s pachutí. Hrubkami jsme jí to navíc usnadnili, láteřil trenér Jílek

„Jsem zklamaný hned z několika věcí. Naprosto zásadními verdikty sudích, které ovlivnily utkání, naším přístupem v prvním poločase, vstupem do zápasu, kdy jsem měl pocit, že jsme ještě někde na výletě, že vůbec nejsme na hřišti a ve finále i výsledkem, protože hlavně po přestávce kluci ukázali charakter a mentální sílu, vrátili jsme se do zápasu, ale bohužel děláme triviální chyby a ty Plzeň nekompromisně trestá," vypočítával důvody nepříznivého rozpoložení kormidelník Hanáků.

Vítězství Západočechů ale označil za zasloužené. „Pro mě ovšem s velkou pachutí," zdůraznil. Nejvíce ho rozlítila situace, která předcházela gólu Plzně na 1:2, který vsítil Chorý z penalty nařízené po zásahu VAR. „Byl tam jednoznačně obrácený out. Možná tu teč neviděl pomezní, ale čtvrtý rozhodčí to má před očima a není schopen to nahlásit," zuřil Jílek. Vytočila ho i situace ze závěru utkání, souboj Hejdy s domácím útočníkem Chytilem, po níž se Sigma dožadovala pokutového kopu, ale arbitr ani po konzultaci s VAR ho neodpískal. „To, jak si Hejda pomáhal, to bylo obejmutí hráče. Čtyřicet metrů před bránou to všichni písknou jako faul, ale v 90. minutě proti Plzni se to nepískne. Nevím, kde je hranice intenzity, co se může a co ne. U zákroku Pokorného, po kterém byla penalta proti nám, jsem viděl natažený dres. To je hloupé pochybení. Na druhé straně, potom ovšem Hejda nemůže lézt po Chytilovi, aniž by se to jako nedovolené posoudilo. Sudí si to ale jistě obhájí, byť je to za mě proti logice fotbalu," láteřil dál. Rozhodnutí při ruce Jirky v šestnáctce, kterou rozhodčí rovněž nechal bez potrestání, naopak uznal jako správné.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Sigmy Olomouc Václav JílekFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Kritizoval dále jiné verdikty. Třeba podle něj obrácený roh na konci druhého poločasu. „Růskovu střelu, která skončila na tyči, jednoznačně tečoval Pernica. Všichni to vidí, soupeř přesto odkopává od brány, a my jsme v největším tlaku. Ať mi to někdo vysvětlí. Šlo o věci, které byly naprosto evidentní a pro nás je to bolestivé. Nechci ale za to schovávat náš výkon, který v první půli nebyl důstojný," podotkl Jílek.

Nakonec se pustil i do svého týmu. „Hrubkami jsme to Plzni výrazně ulehčili. A nemáme takovou silnou lavičku. Když Viktorka vystřídá, přijde tam zase velká kvalita, my ji nepřidáme. To je teď náš problém. Hlavně směrem dopředu. Kluky ale musím pochválit za to, že až do konce se o bod rvali," dodal.

Sudího skousávali těžce i hráči Sigmy. „Těžko se mi to hodnotí. Něco jsme viděli na videu. ve vápně je spousta soubojů. U nich to pískl, u nás ne. Pak ještě ruka. Nevím přesně, co říkají pravidla. Otočený out před penaltou, ten byl zjevný. Holt takový je fotbal. Chyby dělají i rozhodčí, bohužel tentokrát proti nám," řekl zdrženlivě útočník Mojmír Chytil.

O svém souboji s Hejdou měl ovšem zcela jasno. „Visel na mně. Nemohl jsem se ani odrazit. Písknout se to dalo. Nevím, ale jak to viděl VAR, prohlásil střelec obou gólů Hanáků.