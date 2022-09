Za každého stavu nás zajímají tři body. zaslouženě si je vezeme, liboval si plzeňský kouč Bílek

„Super, že po ráně se dokážeme vždycky zvednout. Tým má obrovskou sílu, o čemž jsem už mnohokrát mluvil. Jdeme zkrátka pořád za vítězstvím, a i tady bylo za každého stavu vidět, že nás zajímají jen tři body," liboval si plzeňský trenér Michal Bílek.

Oproti duelu v Barceloně udělal v základní sestavě překvapivě jen tři změny. „Už před sezónou jsem říkal, že ligu a evropské poháry stavíme na stejnou rovinu. Chceme-li je totiž hrát i příští rok, musíme body v lize sbírat. Změny, co jsme udělali, byly akorát a osvědčily se. Nebylo znát, že bychom byli nějak unavení. Jsem rád, že kluci, co odehráli většinu minut s Barcelonou, předvedli skvělý výkon. Velká pochvala pro ně," pokračoval spokojený kouč.

„Soupeř po vyrovnání na 2:2 vše vsadil na jednu kartu, posílal dopředu nakopávané míče, my jsme však velkému tlaku odolali. Zaslouženě vezeme tři body," dodal jedním dechem.

Dvakrát se ve svém jubilejním 150. ligovém startu prosadil útočník Tomáš Chorý, který do Plzně přišel právě z Olomouce. „Užil jsem si to. Minule jsem tady měl také jednu velkou šanci, a neproměnil ji. Dneska to byla paráda, avšak s pokorou. Ani první gól jsem nechtěl moc slavit, abych fanoušky moc nenaštval," tvrdil Chorý.

Gól na 2:1 vsítil s penalty nařízené za faul Pokorného právě na něj. Sudí původně nepískal. Pokutový kop nařídil až po zásahu VAR. „Pokorný mě zatáhl za dres. Chtěl jsem si ho pokrýt, pak vystřelit, a u toho jsem dostal ještě brutální kopačku. Až potom jsem se dověděl, že penalta byla za zatáhnutí. A jestli jsem neuvažoval, že ji nechám někomu jinému? ne, věřil jsem si," popsal jeden z klíčových momentů utkání.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Tomáš Chorý proměnil pokutový kopFoto : Luděk Peřina, ČTK

„Je to bojovník, dříč, vysoký hráč, který je od toho, aby dával góly. Než šel dolů, měl ještě jednu šanci, střelu z vápna. Škoda... Odvádí ale obrovské penzum práce, a to nejen dopředu, i do defenzívy, a to je, co od něj potřebujeme," chválil sedmadvacetiletého snajpra Bílek.

„Dostal jsem dobrý míč. Chtěl jsem to trefit jen placírkou na zadní tyč a myslím, že jsem to provedl dobře. Gólman po tom ani neskočil. Bohužel, minul jsem bránu, a to mě mrzí. Mohl to být hattrick," sypal si popel na hlavu Chorý.