Pro Kozáka je angažmá ve Slovácku nová výzva. Vím, že góly dávat umím, tvrdí bývalý reprezentant

Minulou sezonu nastupoval v maďarské elitní soutěži za Puskás Akadémii. Ve 29 utkáních zaznamenal pět branek, k nim přidal čtyři asistence. „Vytížení jsem tam měl slušné, avšak gólů se ode mě čekalo asi víc. Smlouva mi tam vypršela, a tak jsem byl rád za nabídku Slovácka. Jednání byla rychlá a férová, a tak jsem ani nic jiného neřešil. Zvlášť když jsem cítil značný zájem ze strany kouče Svědíka, o němž vím, že je mimořádně náročný. Mně to nevadí. Tvrdé letní dřiny se nebojím. Co bude kouč požadovat, to budu plnit. Díky němu budu velice solidně fyzicky nachystaný,“ je si jistý.

Kozák si uvědomuje, že také ve Slovácku bude pod tlakem. „Je mi jasné, že i tady mě berou hlavně kvůli gólům. Vím, že je dávat umím. Takže nové angažmá beru zároveň jako novou výzvu, abych se rozpomněl na dobu, kdy mi to padalo víc,“ vzpomíná kupříkladu na sezonu 2012/2013, kdy se stal v dresu Lazia Řím s osmi trefami nejlepším kanonýrem Evropské ligy. „Teď bych na to rád navázal,“ usmívá se někdejší dvojnásobný vítěz italského poháru.

Zatímco v minulosti se Kozák fotbalem živil v evropských metropolích či v dalších velkých městech, nyní se rodák z Opavy chystá minimálně na rok přesídlit do Uherského Hradiště s dvaceti pěti tisíci obyvateli. „Tím jsem se vůbec nezabýval. Bude to pochopitelně pro mě trochu nezvyk, ale to, co potřebuju, tady určitě najdu. Když jsem si se Slováckem plácl, vůbec jsem neřešil, zda budu mít v Hradišti nějaké mimofotbalové vyžití nebo že si oproti předchozím štacím o něco pohorším finančně. Pro mě je naprosto prioritní sportovní hledisko. Udělám maximum, abych mužstvu pomohl co nejvíc v lize i v evropském poháru,“ předsevzal si.