První gól za 66 vteřin, druhý v sedmé minutě. Baníkovský uragán smetl plány Dynama

Minulý víkend předvedlo Dynamo proti Slovácku obrat z 0:2 na 3:2 i v deseti a v Ostravě to zprvu vypadalo, že mají svěřenci Davida Horejše v plánu podobný kousek. První gól inkasovali od Jiřího Klímy už po 66 vteřinách hry, v 7. minutě to bylo po lišáckém standardce Jiřího Fleišmana už 2:0 pro Baník.

„Co se povedlo minulý týden, se nedá opakovat. Začali jsme hrát až za stavu 0:3," zlobil se Horejš. „Říkali jsme si, že si musíme pohlídat začátek, protože Baník je dopředu hodně silný a v sedmé minutě je to dva nula. To se pak těžko hraje," přidal se českobudějovický gólman Vojtěch Vorel.

On sám ale neměl čisté svědomí. Především u druhé branky, kdy jej domácí kapitán Fleišman ze standardky nachytal střelou téměř z brankové čáry. „Jde to za mnou, nechci hledat výmluvy. Počínaje mnou byl celý první poločas z naší strany hodně špatný," kál se Vorel.

Fleišman kulišárnou pobavil i sám sebe. „Střílet přímo nebyla první myšlenka, ale když jsem slyšel brankáře křičet na hráče ve zdi ať se posunou, tak jsem to zkusil. Zůstal ve zdi jeden a stál úplně špatně, skoro na lajně. Stačilo trefit jen první tyč a gólman si to tam hodil vlastně sám. Vyšlo to pěkně, příště to zkusím i z rohu. I když si na mě soupeři už asi dají pozor," usmíval se 37letý obránce.

Po třetím gólu v sezoně Fleišman spěchal do branky, aby si vzal míč. „Chtěl jsem si ho dát pod dres, protože manželka je těhotná a říkala mi, že bych to měl udělat. Svozka mě k němu ale nepustil, vzal jsem mu ho až na půlce. Snad někde nějaká fotka bude, aby mi manželka věřila. Máme dva měsíce do porodu, kdo ví, zda stihnu ještě dát nějaký gól," vykládal Fleišman.

Foto: Sznapka Petr, ČTK Zleva Nemanja Kuzmanovič a Jaroslav Svozil z Ostravy se radují z gólu.Foto : Sznapka Petr, ČTK