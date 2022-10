První ligový gól si Mašek schoval pro legendu. Škoda, že nebyl vítězný, litoval

„Myslel jsem si, že to byl ofsajd. Ale zřejmě jsem vybíhal z vlastní půlky, když gól platil," těšilo Maška, kterému regulérnost prvního ligového gólu potvrdil až VAR. „Jsem moc rád, protože jsem se dost trápil, že mi to tam pořád nechtělo spadnout. Škoda jen, že ten první nebyl vítězný," říkal fotbalista, který se narodil šest dní poté, co Baník 2. května 2004 výhrou v Olomouci stvrdil zisk zatím posledního mistrovského titulu.