Rána pro Jablonec, Kratochvíl má po sezoně. Nevím, co jsem komu udělal, hořekuje Horejš

Kratochvíl se zranil v zápase se Zlínem, ze hřiště odkulhal těsně před pauzou. „Nevím, co jsem tady komu udělal," hořekoval pak jablonecký trenér David Horejš, který již pro zbytek sezony ztratil krajního záložníka Tomáše Malínského. V úvodu jara se navíc bál i o stopera Martince, který se však nejhoršímu scénáři vyhnul a chyběl jen v úvodním utkání se Slavií. Kratochvíl podobné štěstí neměl. „Bez debat je to pro nás obrovská ztráta," přiznává Horejš.

Kratochvíl doplatil na nepříjemný střet v zápase se Zlínem, se kterým Severočeši doma remizovali 2:2. Běžela 41. minuta, když se Kratochvíl nedaleko lavičky svého týmu v souboji o míč srazil s Antonínem Fantišem. Ještě vstal, dvakrát došlápl na pravou nohu, ale opět si lehl na zem. Po krátkém ošetření jen zakroutil hlavou. „Ne, nejde to," naznačil. V doprovodu odkulhal do kabiny. Na hřišti ho vzápětí nahradil kapitán Tomáš Hübschman.

„Není to dobré, vypadá to na poškozené vazy v koleni, což by byl obrovský problém," tušil hned po zápase Horejš. Podrobnější vyšetření pak nejčernější prognózu v týdnu potvrdilo. Rodák z Karlových Varů zatím chyběl v základní sestavě Severočechů jen dvakrát. V této sezoně z Jablonce v lize nikdo neodehrál více minut (1374) než on. Vstřelil gól a na jeden nahrál.