Řezníček prodloužil ve Zbrojovce smlouvu. V Brně jsem spokojený, tvrdí nejlepší ligový kanonýr

„Mám velkou radost, že jsme se domluvili takhle rychle. V Brně jsem spokojený, byla to moje priorita. Jde o smlouvu na další dvě sezony, takže nebudu muset za rok nic znovu řešit. Těší mě, že se majitel Zbrojovky pan Bartoněk do toho takhle pustil a našli jsme společnou řeč," pochvaluje si Řezníček.

Spokojený je i kouč Zbrojovky Richard Dostálek. „Nebylo moc co řešit, nikdo nechce přijít o takového fotbalistu. Kuba, vedení klubu i my trenéři jsme měli velký zájem, aby u nás pokračoval. Je to pro nás mimořádně důležitý hráč," tvrdí.

Brněnští fotbalisté přezimovali na jedenácté příčce. „Cíle pro jaro jsou jasně dané. Chtěli bychom se co nejrychleji odpoutat od chvostu tabulky a prožít co nejklidnější půlrok. A co nejdál chceme dojít i v poháru. Rád bych k tomu přispěl dalšími góly," přeje si Řezníček. Kapitán Zbrojovky na podzim nastřílel v nejvyšší soutěži jedenáct branek. Ke vstupu do Klubu ligových kanonýrů mu jich schází ještě deset.