Selamat datang v Jablonci! Lidé mě sledují všude, je to pocta, říká tahák Cools. Proč hraje za Severočechy?

Ve své rodné, více než třicetimilionové zemi je tak trojnásobný mistr Belgie sledovaný a jeho popularita se pak promítá i do zájmu o severočeský klub.

„Samozřejmě mám radost, že mě lidé z mojí země sledují všude, kde hraju. Je to pocta. Sociální sítě jsou součástí fotbalu na celém světě, ale pro mě to není tak důležité. Moje úkoly jsou na hřišti a tam musím odvádět to nejlepší, co dokážu," říká pro Sport.cz Cools, který v uplynulých dnech reprezentoval Malajsii na King's Cupu.

Jen pro srovnání, celý Jablonec má zhruba 45 tisíc obyvatel, Diona Coolse na Instagramu sleduje čtyřnásobek a jen příspěvek zelenobílých oznamující jeho příchod s oslovením v malajštině Selamat datang, Dion Cools neboli Vítej, Dione Cools olajkovalo téměř čtyřicet tisíc fanoušků. U ostatních zpráv jde pouze o stovky.

„Ještě než jsme oznámili Dionův příchod do Jablonce, tak přišla první vlna fanoušků Coolse z Malajsie, protože viděli jméno našeho klubu u nominace reprezentace. Po zveřejnění přestupu byl ten boom ještě větší. Na všech sociálních sítích jsme vyletěli o několik tisíc sledujících nahoru," popisuje tiskový mluvčí Jablonce Martin Bergman.

Dion Cools začal ve velkém fotbalu v Bruggách, s nimiž vyhrál třikrát belgickou ligu. Po čtyřech a půl letech přestoupil do Midtjyllandu a mimochodem před dvěma lety byl na lavičce při zápasech proti Slavii o Ligu mistrů. V nejprestižnější soutěži si připsal celkem devět startů. V minulé sezoně na jaře hostoval v belgickém Waregemu, ovšem po návratu se v týmu dánského vicemistra již neprosadil a hledal si angažmá. Jak se dostal právě do Jablonce?

„Už jsem chtěl odejít z Dánska a Jablonec mi to umožnil. Myslím, že jsem zapadl dobře do profilu týmu. S Jabloncem se snažíme hrát zezadu a myslím, že na to máme vhodné hráče. Takže jít do Jablonce bylo správné rozhodnutí," myslí si pravý obránce či záložník, jemuž při cestě na Střelnici pomohly i kontakty majitele Jablonce Miroslava Pelty.

Sám o svém novém angažmá nevěděl prakticky nic. „Když budu upřímný, přímo neznám žádného hráče z české ligy. Znám jen týmy a také mého bývalého trenéra Priskeho, který teď trénuje Spartu Praha," připouští.

26letého hráče se tak teď známí často ptají, jestli není česká liga a Jablonec kariérní krok dolů. Ostatně nejlepší fotbalová léta by měl mít ještě před sebou. „Rozumím tomu, že to tak lidé vidí a říkají to. Ale v tenhle moment chci hlavně hrát zápasy a užívat si fotbal jako hru. Samozřejmě je můj sen dosáhnout co nejvyšších met, jaké dokážu. Ale uvidíme, co bude dál. Teď se soustředím na Jablonec a chci podávat co nejlepší výkony," plánuje rodák z Kuchingu na Borneu.

Obránce Dion Cools odehrál s reprezentací Malajsie dva zápasy v Thajsku na turnaji King's Cup 2022. Proti domácímu Thajsku hráči Malajsie uspěli po penaltovém rozstřelu, proti Tádžikistánu bohužel ne. Dion Cools odehrál oba zápasy. #vprvnilinii pic.twitter.com/1CPkUhHA5U — FK Jablonec (@FKJablonec) September 29, 2022

„Nikdy jsem však v Malajsii nežil. Můj otec byl v Malajsii a poznal se tam s mou matkou. A rozhodli se žít v Belgii," vysvětluje Cools, jenž v mládežnických týmech reprezentoval Belgii, nyní hraje za Malajsii. V repre pauze hrál na thajském turnaji King's Cupu a v semifinále pomohl vyřadit domácí výběr na penalty. Za Malajsii kopal jako první a proměnil. Ve finále již nedal a Královský pohár vyhrál Tádžikistán.