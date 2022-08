Slavia na rozcestí? Africkou cestou trpí naši hráči, uvědomuje si reprezentační trenér

„Jedou dva zajímavé projekty. Jednak velmi dobrá akademie s velmi dobrým doplňováním, velmi dobrým skautingem i s velmi dobrou tréninkovou prací. To je jedna část," uvádí Havlíček. „A druhá část je africký projekt, který navazuje na Simu, který se povedl transferově," pokračuje o snaze sešívaných přivádět mladé fotbalisty z Afriky po zkušenosti s Abdallahem Simou, jenž se záhy stal v Edenu oporou a následně byl prodán do Brightonu.

„Trošku se to tam tříští. Já si myslím, že pokud se rozhodne jedním nebo druhým směrem, tak je to její věc, ale naši hráči tím samozřejmě trpí," upozorňuje trenér, který se s výběrem do 17 let chystá na říjnovou první fázi kvalifikace na EURO.