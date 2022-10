Slovácko se dostávalo do tempa jen pozvolna, ale hned jeho první vážnější akce zaváněla gólem. Petržela by ale ve slibné pozici nesměl trefit jen nohy už překonaného a ležícího brankáře Rakovana. Ve 21. minutě poslal míč nad Mihálik, o pět minut později mohl otevřít skóre Daníček, jehož přízemní střela jen o kousek minula tyč Rakovanovy branky. Podobně dopadl i další pokus Mihálika.

Do druhé půle vstoupilo výborně Slovácko a ve 47. minuty šlo do vedení. Mihálik po pasu Kalabišky přeloboval vyběhnutého Rakovana a míč do sítě dorazil Iráčan Duskí, který skóroval potřetí v ligové sezoně.