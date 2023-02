Spartu trápil, dokázal ji s Jabloncem i porazit. Na Čvančaru byl Rada přísný

„Kuchta úplně nezáří, Minčev dává góly jako náhradník. Asi teď postaví Mabila. Čvančara by byl určitě platný, operuje nejen ve vápně. Bude Spartě chybět. Daří se mu, jen by mu někdo měl promluvit do duše, aby si nekazil renomé zbytečnými excesy jako posledně v Ďolíčku," poukazuje Rada kriticky.

„Já s ním byl spokojený. Ale když začal zlobit, dostal přes prsty. S tím nemám problém. Taky Tomáš Hübschman ho měl pod kontrolou a hned mu to vpálil, když bylo třeba. Mohl brečet, mně to bylo jedno. Chtěl jsem, aby Čvančara pomohl mně, ale hlavně jsem chtěl pomoct jemu. Potenciál rozhodně má. Vadí mi ale jeho výstřelky, škodí si tím," apeluje kouč.

„Angažmá ve Spartě mu sedlo. Vidím na něm větší sebevědomí, než jaké měl ve Slavii. Pro Spartu je dobrou investicí, líbí se mi. Využívá svou dobrou levou nohu, takových moc není. Vyhovuje mu hrát na kraji, odkud se zapojuje do útočné fáze. U nás se uměl zapojit do ofenzivy i z místa stopera," líčí trenér.

„Sejk je rychlý, do otevřené obrany útočících domácích by se mu hrálo dobře. Chramosta a Ikaunieks nejsou rychlostní typy, potřebují balon spíš do nohy. Platný je i Polidar s velmi dobrou kopací technikou, umí dát gól z přímého kopu. Jablonec od začátku sezony věděl, že proti Spartě hrát nebudou, takže náhradu musí mít připravenou. Každopádně musí sáhnout do sestavy, což není příjemné," přemítá Rada.