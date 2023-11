Tendr na vysílání ligy vyhrála O2 TV, celková cena za práva trojnásobně vzroste

Tak už je to definitivní. Jak Sport.cz informoval už ve středu, fotbalovou Fortuna ligu bude i v příštích pěti sezonách vysílat O2 TV. V tiskové zprávě to potvrdila Ligová fotbalová asociace (LFA). Český fotbal na tom vydělá víc než dřív, LFA by ročně měla získat přes 430 milionů korun čili skoro třikrát víc než dosud. Smlouvy se mají uzavřít po zasedání ligového grémia, které je na programu 28. listopadu.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Ilustrační snímek

Článek Tahle bitva o televizní práva byla historická, poprvé se uskutečnil dvoukolový tendr. Skončila tím letitá praxe a přeprodávání práv přes společnost Pragosport. Ten vlastnil práva od roku 2014 a ročně platil zhruba 150 milionů korun. Pragosportu vyprší smlouva po této sezoně. Dosavadní systém měl řadu kritiků, podle kterých byla cena práv výrazně podhodnocená. „Je to klientelismus nejvyššího stupně,“ říkal třeba Petr Paukner, majitel druholigové Dukly. Za tendr se postavily elitní kluby v čele se Slavií, její šéf Jaroslav Tvrdík se dokonce obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Právě Tvrdík o ukončení tendru informoval už v úterý na sociální síti X. LFA přišla s potvrzující tiskovou zprávou dva dny poté. ⚽ Důležitá zpráva pro fotbalové fanoušky! O právech na vysílání FORTUNA:LIGY v nadcházejících sezonách je rozhodnuto, až do roku 2029 uvidíte všechny zápasy české nejvyšší soutěže v O2 TV. 📺 #fortunaliga #myjsmefotbal pic.twitter.com/73hAaQJHJ9 — O2 TV Sport (@O2TVSportCZ) November 16, 2023 Placená O2 TV vysílá první ligu od sezony 2015/2016, ovšem od příštího ročníku si za práva připlatí. Mluví se o sumě přes 300 milionů korun ročně. „Naše úspěšná cesta ve vysílání Fortuna ligy pokračuje minimálně v příštích pěti sezonách. Děláme to především pro diváky, protože jejich zájmu si velmi vážíme. Již dnes je O2 TV dostupná pro téměř 800 tisíc zákazníků, sledovanost překonává historické rekordy,“ vzkázal Marek Kindernay, výkonný ředitel O2 TV Sport, která vysílá i hokejovou extraligu. Zhruba 120 milionů korun by měla platit sázková společnost Betano za streaming na svém webu, partner mistrovské Sparty či Plzně porazil dosavadní držitele práv Fortunu a Tipsport. Práva na druhou ligu vyhrál Pragosport. LFA zároveň dál připravuje prodej televizních a streamingových práv pro účely kurzového sázení pro zahraniční trh. Důležitý detail: vysílatel musí nově zajistit na všech zápasech první ligy takzvanou kalibrovanou čáru pro posuzování ofsajdových situací. Další podrobnosti LFA zveřejní na konci listopadu po grémiu klubů. To musí uzavření smluv s vítězi výběrového řízení formálně schválit. Fotbal Drama okolo vysílacích práv na ligu! Sparta se vymezila vůči Tvrdíkovi, který se z výsledku tendru radoval