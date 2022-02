Teplice si půjčují útočníka ze Sparty

"Václav Sejk prošel před přestupem do Sparty naší mládeží, během podzimu prokázal své kvality, proto jsme rádi, že jsme se se Spartou dokázali dohodnout na jeho hostování, které věříme, že bude přínosem pro všechny strany," říká sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Sejk patří také do kádru reprezentace do 21 let. V jejím dresu v této sezoně odehrál šest zápasů. Svůj premiérový zásah zapsal proti Kosovu.