Triumfální Nguyenův návrat k Nise. Snad se trenér se mnou podělí o prémie, doufal

Fotogalerie +2

Už když se 30letý gólman s vietnamskými kořeny pod Ještěd blížil, mísily se v něm pocity.

„Bylo to pro mě zvláštní. Když jsme přijížděli do města a viděl jsem okolí a stadion, kde jsem pár zápasů odehrál, vzpomínky ožily. Spíš jsem cítil nostalgii," přiznal Nguyen po výhře 1:0, o níž v nastaveném čase rozhodl střídající Ondřej Mihálik.

Z Liberce vezeme tři body! V druhé půli se do nebezpečné situace dostal Filip Vecheta, Jan Kalabiška trefil střelou Ondřeje Šašinku, ale gólová byla až akce z nastaveného času, kdy parádní centr Seung-Bin Kima posunul do branky Ondřej Mihálik.#zaslovacko #libslo pic.twitter.com/J8ZlYf2yCZ — 1.FC Sʟᴏᴠᴀ́ᴄᴋᴏ (@1_FCS) February 11, 2023

„Musíme poděkovat Filipovi, že jsme přežili v prvním poločase několik šancí Liberce, protože utkání se mohlo vyvíjet úplně jinak. Dvě tutové šance určitě zneškodnil, což byl klíč a základ k tomu, že jsme tady vůbec uspěli," chválil kouč Slovácka Martin Svědík svého gólmana, který na jaře ještě neinkasoval a čisté konto drží už 333 minut.

„Číslo je to hezké, ale nekoukám na něj. Za tři nuly jsem rád. Je důležité neinkasovat, když nám to vpředu do branky moc nepadá. Ale samozřejmě to není jen moje práce, ale celého týmu. Jednou se daří mně, jednou klukům, takže jsem rád, že to takhle funguje," tetelil se Nguyen, který za Slovan odehrál celkem 94 zápasů. V létě 2021 však odešel hostovat do týmu z Uherského Hradiště a poté do Slovácka i definitivně přestoupil. Se Severočechy se po ztrátě místa v brance neloučil právě v dobrém.

„Už je to dlouhá doba, co bylo, bylo a vše vzal čas. Soustředím se na to, kde teď jsem," poznamenal. Vypsal do kabiny za výhru prémii? „Nic jsem nesliboval, ale určitě budu muset do kabiny něco přinést. Snad se trenér se mnou za červenou kartu rozdělí," připomněl Nguyen s úsměvem vyloučení trenéra z konce duelu.